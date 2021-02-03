"هيئة المعرفة" تطلق نظاماً ذكياً لتراخيص مراكز الطفولة المبكرة في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي نظاماً ذكياً لإصدار التراخيص الجديدة في جميع مراكز الطفولة المبكرة القائمة في إمارة دبي، بما يتيح لهذه المراكز التسجيل في باقة الخدمات الذكية المقدمة من الهيئة، ويأتي النظام الجديد في إطار التزام الهيئة لقرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2020 الرامي إلى ضمان جودة الرِّعاية والتعليم في مرحلة الطُّفولة المُبكِّرة وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن، وضمان مُواكبة مُخرجات قطاع الرِّعاية والتعليم في مرحلة الطُّفولة المُبكِّرة للاستراتيجيّات المُعتمدة للإمارة، بالإضافة إلى تشجيع وترسيخ المبادِئ والمفاهيم الأساسيّة للمُجتمع في مرحلة الطُّفولة المُبكِّرة، من خلال إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤوليّة في مُجتمع يسودُه روح التفاهُم والتسامُح والمُساواة.

انطلاقة جديدة

وقال سعادة الدكتور عبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية:" يعكس القرار أهمية مرحلة الطفولة المبكرة في حياة الأطفال، ودورها المحوري في مشهد التعليم الخاص بإمارة دبي، إذ يشكل بدوره انطلاقة جديدة لتعزيز التواصل الإيجابي بين هذه المراكز وتشارك الممارسات الناجحة بينها، كما يسهم كذلك في ربط مراكز الطفولة المبكرة مع المجتمع التعليمي من مدارس وجامعات في إثراء تجارب التعليم والتعلم لدى الأطفال منذ بداية رحلتهم مع التعليم، فضلاً عن بث الطمأنينة والثقة لدى أولياء الأمور بأن أطفالهم يحصلون على تجارب تعليمية عالية الجودة في مرحلة عمرية مبكرة".

خدمات متكاملة

من جانبه قال محمد أحمد درويش، المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في الهيئة:" يتيح النظام الجديد باقة متكاملة من الخدمات الذكية لتلبية جميع احتياجات ملاك التصاريح والمشغلين وأولياء الأمور في قطاع الطفولة المبكرة بدبي، وتشجيع الاستثمار في هذه المرحلة العمرية المهمة للأطفال وللأسر على حد سواء، وذلك ضمن بنية تنظيمية متكاملة ومترابطة تستهدف في المقام الأول إثراء تجارب المشغلين وأولياء الأمور في رحلتهم مع التعليم الخاص في دبي بمختلف مراحله وأشكاله وأنواعه".

ويستفيد قطاع الطفولة المبكرة في إمارة دبي من جهود متجددة لحكومة دبي تركز على ضمان جودة التعليم والرعاية، وجودة الحياة للأطفال في سن مبكرة، إذ تحتضن الإمارة أكثر من 200 دار حضانة ومركز للطفولة المبكرة حيث تعد مرحلة الطفولة المبكرة إحدى المراحل الأساسيّة في تطوّر ونُمُو الطفل، وتشمل المرحلة العُمريّة مُنذُ ولادته وحتى بلوغِه 6 سنوات.

اختصاصات

وتتولى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي وفقاً للقرار، الإشراف على عمل جميع مراكز الطفولة المبكرة في الإمارة، وجودة التعليم والرعاية التي تقدمها هذه المراكز للأطفال في مرحلة الطُّفولة المُبكِّرة، بالإضافة إلى التأكد من التزامها بالإجراءات والقوانين النافذة، وتنظيم خدمات التراخيص بمختلف أنواعها وأشكالها، كما تختص باعتماد ميثاق السُّلوك الأخلاقي والمِهَني للمراكز وللكادر الفنّي، والمُوافقة على طلب تعديل بيانات التصريح، والمُوافقة على المناهِج التعليميّة، وفقاً للشُّروط والإجراءات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

كما تتولى الهيئة وضع الخطط والاستراتيجيّات الهادِفة لتسهيل وتشجيع الاستثمار بالرِّعاية والتعليم في مرحلة الطُّفولة المُبكِّرة بالتعاون مع الجهات الحُكوميّة المعنيّة، وبما يتواءم مع احتياجات الإمارة، والتخطيط وإجراء الدِّراسات لسد احتياجات الإمارة من الكوادر الفنّية المُحترِفة والمُتخصِّصة في مجال تنمية الطُّفولة المُبكِّرة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي: www.khda.gov.ae

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