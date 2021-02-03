جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تفتح باب التسجيل أول مارس

المصدر: دبي - البيان

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن فتح باب التسجيل للدورة الثامنة من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2021، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي اعتباراً من الأول من مارس 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تحكيم الجائزة الذي عقد أول أمس في بيت الحكمة بالشارقة، برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وحضور طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وجواهر النقبي، مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي.

حرص

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، حرص الجائزة على دعم أفضل الممارسات العالمية في الاتصال الحكومي لتطوير القطاع وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى تزايد الإقبال سنوياً على المشاركة بالجائزة بناءً على المؤشرات الإحصائية والأرقام، ما يدل على زيادة الوعي بأهمية الجائزة في الارتقاء ببرامج الاتصال الحكومي.

ولفت رئيس مجلس الشارقة للإعلام إلى دور الجائزة منذ انطلاقها في تعزيز التنافس الإيجابي وإطلاق الإبداعات المؤسسية والفردية لدى أصحاب الاختصاص في قطاع الاتصال الحكومي، واستقطاب الخبرات لنقل تجاربها والاستفادة منها وتعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية هذا القطاع ودوره التنموي.

مراجعة

وأشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إلى أن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تعمل سنوياً على مراجعة أهدافها وفق مستجدات الساحة الدولية واستحداث آلياتها وفئاتها المواكبة للأحداث والتغيرات الإقليمية والعالمية المرتبطة بممارسات الاتصال الحكومي وصولاً إلى تحقيق رؤيتها التطويرية.

وناقش أعضاء لجنة التحكيم أبرز إنجازات جائزة الشارقة للاتصال الحكومي وأهدافها المستقبلية ودورها في بناء منظومة متميزة في فكر الاتصال الحكومي، وتطوير تجربة الاتصال في المنطقة، وفق توجيهات ورؤى صاحب السمو حاكم الشارقة في جعل الإمارة مركزاً إقليمياً وعالمياً يدعم كل ما يتعلق بنهضة وازدهار وتنمية المجتمع وتعزيز سبل التواصل.

والجدير بالذكر أن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي انطلقت في سبتمبر 2012، بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتعمل الجائزة على ترسيخ وتوثيق أفضل الممارسات المهنية في قطاع الاتصال الحكومي بدولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، والوطن العربي من خلال إبراز إنجازات الأفراد والمؤسسات في هذا المجال.

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