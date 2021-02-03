«تنفيذي الشارقة» يعتمد تفويض صلاحية خفض رسوم «الطيران المدني»

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، الذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم.

واعتمد المجلس خلال جلسته عدداً من المواضيع المتعلقة بتحقيق رؤية الإمارة وتطوير منظومة العمل في المؤسسات والدوائر والهيئات المحلية.

كما اعتمد المجلس تفويض صلاحية خفض رسوم دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة، وذلك في إطار حرص المجلس على دعم استمرارية الأعمال في مطار الشارقة الدولي والتخفيف من آثار جائحة كوفيد 19 على الشركات والمؤسسات العاملة في المطار.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لأعمال اللجنة العليا للموارد البشرية لسنة 2020، والمتضمن تفاصيل اجتماعات اللجنة خلال الثلاثة أعوام المنصرمة والقرارات والتعاميم التي أصدرتها اللجنة والحالات القانونية، والتظلمات والشكاوى، والدراسات والبحوث التي قامت اللجنة بدراستها.

وأصدر المجلس قرار رقم 5 لسنة 2021 بشأن مخالفات صون التنوع الحيوي في المحميات الطبيعية في إمارة الشارقة، ويهدف القرار إلى حماية التنوع الحيوي والحياة الفطرية للكائنات البرية والبحرية في المحميات الطبيعية، وحظر أية أعمال أو أنشطة من شأنها الإضرار بها.

قرار

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، القرار رقم (4) لسنة 2021م بإعادة تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.

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