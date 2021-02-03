سي إن إن : الضجة الإعلامية البريطانية لرسم صورة قاتمة عن دبي تخالف الحقائق

المصدر: دبي- البيان

أكدت قناة «سي إن إن»، أن الضجة الإعلامية والتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي القادمة من بريطانيا تحاول رسم صورة قاتمة عن الوضع حول «كوفيد 19» في دبي، لكن الحقائق على الأرض مختلفة، وهناك إجراءات مشددة لضمان صحة المجتمع.

ضجة

وذكر برنامج «CNNConnect» الذي تبثه القناة أن «الإمارات تعتزم تطعيم نصف سكانها مع نهاية مارس المقبل، والضجة الإعلامية والتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تحديداً تلك القادمة من بريطانيا تحاول رسم صورة قاتمة عن الوضع حول «كوفيد 19» في دبي، لكن الحقائق على الأرض مختلفة، وهناك إجراءات مشددة لضمان صحة المجتمع».

وذكرت القناة: «في دبي والإمارات نشاهد خطوات جادة في مجال الوقاية والتطعيم، والإمارات الثانية عالمياً في نسبة الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح ضد «كوفيد 19»... حصلت زيادة في الفترة الماضية في عدد الإصابات، وهو ما رفع الطلب على الخدمات الصحية، لكن المستشفيات تعمل وتقدم مختلف الخدمات الصحية».

وتابعت «سي إن إن»: «دبي وفرت اليوم لقاحاً جديداً ضد «كوفيد 19» هو أسترازينيكا، والمدينة تعمل على تحقيق التوازن بين صحة وسلامة المجتمع والمحافظة على أدائها الاقتصادي. والقرارات الأخيرة سيكون لها انعكاساتها الإيجابية».

ونقلت القناة عن هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أن «دبي تتخذ خطوات بناءً على المعطيات على الأرض ولدينا خطة واضحة جداً في التعامل مع جائحة «كورونا»، ولا نتخذ خطواتنا بناءً على تقارير إعلامية خارجية».

مقومات

وأضاف أن دبي تملك المقومات الصحية للتعامل مع مختلف السيناريوهات، والأسرة الطبية متوافرة وكافة التجهيزات والأدوية متوافرة. وكافة القرارات الخاصة بالصحة العامة تتم عبر هيئة الصحة في دبي والعلماء، والحكومة تعمل مع القطاع الخاص لضمان تنفيذ القرارات على أكمل وجه.

وتابع: «حكومة دبي تتابع تطورات الوضع الخاص بجائحة «كورونا» بكل دقة، ويتم النظر لكل قطاع على حدة لنعرف أين يجب علينا تشديد الإجراءات وأين يجب علينا التخفيف من بعض القيود».

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