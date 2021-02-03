محمد بن راشد يشهد إصدار أول رخصتين عبر منصة «استثمر في دبي»

المصدر: دبي - البيان

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، إصدار أول رخصتين تجاريتين عبر منصة «استثمر في دبي»، لرائدة الأعمال الإماراتية منى المطوع والمستثمر البريطاني سينا تابيواند.

وتعد منصة «استثمر في دبي» النافذة الموحدة لمزاولة الأعمال، وتشمل خدمات التراخيص التجارية والحصول على المتطلبات والموافقات الحكومية كافة في منصة مركزية ومن دون مراجعة أي مركز خدمة، كما توفر مجموعة من الباقات والخدمات ذات القيمة المضافة لتسهيل البدء بالمشروع التجاري.

وتمكّن المنصة المستثمرين من الحصول على الرؤى والأفكار حول الفرص الاستثمارية وتوقعات القطاعات التنموية، والتعرف إلى خطوات تأسيس الأعمال كافة في دبي، بالإضافة إلى الخيارات المتاحة للاستثمار في المناطق التجارية بالمدينة وفي المناطق الحرة، فضلاً عن معلومات بخصوص خريطة الأعمال في دبي، والقطاعات الاقتصادية الحيوية وتكاليف احتضان الأعمال التجارية وإحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها.

تجربة شاملة

وتتسم منصة «استثمر في دبي» بالشمولية من ناحية تلبية احتياجات المستثمرين ورواد الأعمال لتأسيس أعمالهم في دبي، إذ تغطي المنصة دورة الأعمال بكامل مراحلها، ابتداءً من البحث عن الفرصة المناسبة، وتسجيل الاسم التجاري، والحصول على الموافقة الأولية لإصدار الترخيص ومتطلبات الجهات الحكومية المتعلقة بها، وانتهاءً بالحصول على الرخصة التجارية.

كما تقدم المنصة مجموعة من الباقات والخدمات ذات القيمة المضافة لتسهيل البدء بالمشروع التجاري مثل إصدار بطاقة المنشأة المطلوبة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الموارد البشرية والتوطين وتخصيص حصص العمالة، وتوثيق عقد التأسيس من دائرة التنمية الاقتصادية، وتوثيق عقد إيجاري من التسجيل العقاري، وعضوية غرفة دبي.

ومن خلال منصة «استثمر في دبي»، يستطيع المستثمر الاطلاع على جميع المعلومات التي يحتاجها بشأن المتطلبات وشروط إصدار التراخيص التجارية وجميع الرسوم ذات الصلة في دبي لأكثر من 2000 نشاط تجاري. كما يمكنه الحصول على تراخيص لشركته والتراخيص التجارية الأخرى فوراً، من خلال تجربة رقمية سلسة ومتكاملة محورها المستثمر.

فريق واحد

وقد تم تطوير منصة «استثمر في دبي» التي تراعي تجربة المستثمر الشاملة بقيادة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ومشاركة كل من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ودبي الذكية، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل مكون من أكثر من 70 موظفاً حكومياً يمثلون وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الاقتصاد، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وشرطة دبي، وجهاز أمن الدولة، ومؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية، ومجلس المناطق الحرة بدبي، وبلدية دبي، ومحاكم دبي، وجمارك دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، ودائرة السياحة والتسويق التجاري.

وهيئة دبي للطيران المدني، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة تنمية المجتمع، إضافة إلى التعاون والتنسيق المباشر مع القطاع الخاص، الداعم الاستراتيجي لجهود التنمية الاقتصادية في الإمارة متمثلاً في بنك الإمارات دبي الوطني.

80.000

استغرق العمل على مشروع إعداد المنصة نحو أربعة أشهر شملت أكثر من 80,000 ساعة عمل، لتطوير منصة متكاملة ومترابطة ترتقي بمكانة دبي وجهة جاذبة للاستثمار، إذ ستتولى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي إدارة المنصة التي يمكن الوصول إليها من خلال الرابط (invest.dubai.ae).

نافذة واحدة تغطي دورة أعمال المستثمر01البحث عن الفرصة المناسبة 02تسجيل الاسم التجاري03الحصول على الموافقة الأولية لإصدار الترخيص04متطلبات الجهات الحكومية المتعلقة بها05الحصول على الرخصة التجارية

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