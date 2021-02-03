هزاع بن زايد: صناعة الكفاءات الوطنية الفائقة أولوية القيادة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن صناعة الكفاءات الوطنية المتميزة والفائقة في كل التخصصات الهندسية والتكنولوجية والصناعية.

تأتي في صدارة أولويات القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تمثل هذه الكوادر الوطنية أغلى ثروات الوطن، والمصدر الرئيسي للتطور والتقدم في كل مناحي الحياة.

مخرجات

وأشار سموه إلى أن استراتيجية مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، تقوم على إشراك القطاع الصناعي والخاص في تحديد مخرجات التعلم لكل المؤهلات المهنية لتدريب وتعليم الكوادر الوطنية على أعلى المستويات.

جاء ذلك على هامش افتتاح أسبوع التعليم التقني والابتكار 2021، الذي ينظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، للعام السابع على التوالي، خلال الفترة من 1 حتى 4 فبراير الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، والدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ونخبة من المتحدثين العالميين وكبار المسؤولين بالدولة، حيث تقام كل الفعاليات عبر تقنيات الاتصال المرئي لأول مرة.

ودوّن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان: «يجسد إطلاق منتدى القادة، ضمن أسبوع التعليم التقني والابتكار 2021، الذي ينظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني أهمية هذا القطاع، فالكوادر الوطنية مصدر رئيس للتطور والتقدم في كل مناحي الحياة، وتطوير التعليم المهني ضرورة لمزيد من النهوض والتنمية وإعداد الأجيال للمستقبل».

وقال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي- في كلمته خلال المنتدى، التي انطلقت فعالياته، أمس، افتراضياً: «بداية.. أشكر لكم حضوركم ومشاركتكم وإسهاماتكم المتعددة في مجالاتكم الحيوية، ووجودكم معنا في منتدى القادة، الذي يأتي ضمن «أسبوع التعليم التقني والابتكار2021» تحت شعار«القطاع الخاص شريك في التنمية».

ويزداد هذا الحدث قوة وأهمية، لأن هناك أيادي راعية وداعمة له، تؤمن بقيمة التعلم ورسالة التعليم، والتنمية البشرية، فكل الشكر لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على رعايته الكريمة والدائمة لهذا الحدث البارز».

نجاح

وأشاد معاليه بمبادرة مركز أبوظبي التقني «التوظيف: تدريب وتمكين»، والذي نجح من خلالها بتوجيه الشباب نحو العمل في القطاع الخاص، مثمناً جهود المركز في الارتقاء بمخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني، من أجل إعداد الكوادر البشرية المواطنة القادرة على المشاركة بفعالية في التنمية الاقتصادية المستدامة والانخراط بسوق العمل، بما يعزز القدرات التنافسيّة للدولة.

وأوضح معالي وزير التربية التعليم أن الإمارات تنظر إلى مسارات التعلم على اختلافها من مسافة واحدة، ومنظور واحد، وباهتمام متساوٍ، فالتنمية المعرفية والإنسانية ومتطلبات الحضارة والنهضة الشاملة، تتطلب وجود مخرجات تعليمية وكفاءات بشرية في التعليم المهني كما هو الحال في التعليم العام، فالتعليم المهني أضحى ركيزة لتفوق الدول اقتصادياً وتنموياً ويعد مجالاً خصباً ليبدع الطالب ويبتكر في مجالات صناعية لا غنى عنها.

وقال: «إن تحقيق التكاملية في قطاع التعليم، مرهون بالجهود الكبيرة، التي تبذل على نطاق وطني واسع، وتنظيم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني «أسبوع التعليم التقني والإبتكار2021»، يشير بوضوح إلى تكاملية استراتيجية التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة».

توفير

ولفت الشامسي إلى البرامج المتميزة لأبوظبي التقني ممثلة في، «أسبوع التعليم التقني والابتكار»، والمسابقات الوطنية والآسيوية للمهارات، و«نعم لعمل»، وبرنامج دبلوم تجارة التجزئة لتدريب وتأهيل المواطنين، والتي تركز جميعها على توفير التعليم والتدريب اللازم لتنمية المهارات والتوجيه المهني.

كلمات

وقدمت أليكسا جويس مديرة مهارات الاستعداد للمستقبل في شركة مايكروسوفت العالمية، خلال المنتدى ورقة عمل حول دور المهارات في صناعة المستقبل.

وتطرق البروفسور روب ثوماسون المدير التنفيذي لمنظمة VETASSESS الأسترالية الدولية إلى أهمية تطوير طريق التدريب من التقليدية إلى الهجينة.

من جانبه أكد صالح إبراهيم الحمادي مدير عام كارفور «بني ياس» الحرص على منح الفرصة للشباب وتوفير الفرص العمل لهم في المجالات المختلفة.

بدوره تحدث عبدالرحمن المسكري مدير فرع جمعية أبوظبي التعاونية بالكورنيش، حول قصة نجاحه من الدراسة مروراً بالتدريب العملي في القطاع الخاص، وحتى وصوله إلى منصبه الحالي.

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