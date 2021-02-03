المهيري لـ«البيان »: الإمارات أفردت حيزاً كبيراً لتطوير الأطفال

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

أكدت معالي جميلة المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، أن حصول الدولة على مراتب متقدمة في تربية الأطفال على المستوى العالمي بحسب تصنيف مجلة ceo world المتخصصة في مجال ريادة الأعمال، جاء نتيجة جهود جبارة بذلتها المؤسسات المعنية بالدولة بالتعاون مع مختلف مكونات المجتمع لتأمين كافة ما يلزم هذه الفئة من مقومات ريادتها وتقدمها مستقبلاً.

وقالت معاليها إن دولة الإمارات أفردت حيزاً كبيراً لتطوير فئة الأطفال في مختلف مراحلهم العمرية بما يتناسب مع تطلعاتها واحتياجاتها التنموية المستقبلية، إذ ارتكزت مجمل الخطط على ضرورة توفير تعليم عالي المستوى لهم كفيل بإكسابهم المهارات والمعارف وأنماط التفكير الابتكارية والإبداعية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز