محمد بن راشد يطلق منصة «استثمر في دبي»

المصدر: دبي - البيان

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي.





وقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، منصة «استثمر في دبي»، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال، بهدف ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار والخيار الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال محلياً وعالمياً، وذلك بما تقدمه المنصة من تجربة فريدة لمزاولة الأعمال بنمط ينسجم مع أسلوب دبي الذكي، لتكون بذلك أكبر منصة موحّدة تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية وبدء الأعمال خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد.



وأثنى سموه على جهود فريق عمل حكومة دبي بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأخيه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة، وزيادة فرص الاستثمار وتوسيع دائرة جذب رؤوس الأموال.

واستقطاب المواهب وأصحاب الأفكار المبدعة والطموحات الكبيرة، وتسهيل كافة الإجراءات ذات الصلة بقطاع الاستثمار والأعمال بصورة عامة، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود من أجل أن تكون دبي المدينة الأفضل والأسهل عالمياً في ممارسة الأعمال وتسخير كافة الإمكانيات والطاقات لتحقيق هذا الهدف.



وقال صاحب السمو في تغريدة عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ترأست اجتماعاً للمجلس التنفيذي بدبي.. أطلقنا خلاله منصة http://invest.dubai.ae.. نافذة رقمية موحدة لـ 2000 نشاط تجاري توحد العمليات وتنجز كافة المعاملات وتربط بين مختلف الجهات المحلية والاتحادية والمصرفية لبدء الأعمال بدبي.. 20 جهة.. 4 أشهر و80 ألف ساعة عمل.. شكراً لفريق العمل».



مواكبة المتغيرات



من جهته، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي ماضية بعزم في تنفيذ خططها وإرساء أسس واضحة وراسخة لنمو وتحفيز اقتصادها بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

والتي كانت في مقدمة المقومات التي عزّزت قدرة الإمارة على مواكبة المتغيّرات المتسارعة، وجعلها وجهة اقتصادية متميزة على المستويين الإقليمي والعالمي، إذ تمتلك دبي بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، وتوفر كافة مقومات استمرارية ونجاح الأعمال، ومستعدة لمواكبة مختلف الظروف والتحديات وتحويلها إلى فرص بشكل مبتكر، وخاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة التي انعكست تأثيراتها على جميع القطاعات، بينما أثبتت البنية التحتية الرقمية القوية التي أسستها دبي منذ عقدين وأسهمت في تصميم حلول اقتصادية فعالة، أنها قادرة على تلبية طموحات مجتمع المستثمرين ورواد الأعمال.



وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد: «نعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من خلال إزالة كافة العقبات وتذليل أي صعوبات أمام المستثمرين، وتوحيد وتسهيل الإجراءات وتبنّي مفهوم الحكومة الواحدة والمترابطة، ونحن نعِد سموه بتنفيذ رؤيته في جعل دبي المدينة الأفضل في سهولة ممارسة الأعمال.

ولن يثنينا شيء عن تصدر الرقم واحد عالمياً. ومنصة «استثمر في دبي» خطوة جديدة تدعم توجهاتنا نحو المستقبل، وإضافة تعزز قدرتنا على تحقيق نتائج اقتصادية أفضل، وترسيخ مكانة الإمارة كأفضل وجهة عالمية للاستثمار».





وشدد سموه على أن السمعة الطيبة والثقة الكبيرة التي تحظى بها دبي في أوساط المستثمرين العالميين، تنبع من مجموعة من المقومات الأساسية ومنها: مرونة اقتصادها، وتكامل بيئتها التشريعية، وقوة وكفاءة بنيتها التحتية، كمدينة عصرية ومتجددة وبيئة مثالية وخصبة تستقطب المستثمرين من جميع الجنسيات، فيما نجحت دبي في بناء منظومة استثمارية متكاملة قائمة على تبني التكنولوجيا المتقدمة للتطوير والتحسين المستمر وبما يدعم نمو القطاع الاقتصادي ويعزز كفاءته.



وأعرب سمو ولي عهد دبي عن عميق شكره وتقديره لأخيه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، لقيادة فريق عمل «استثمر في دبي» الذي وجّه سموه أن يواصل جهوده تحت إشراف وبقيادة سمو نائب حاكم دبي، لتحقيق مزيد من الإنجازات كان من بينها إطلاق هذه المنصة الموحدة التي جاءت كثمرة تعاون أكثر من 20 جهة حكومية.

حيث سيستكمل هذا الفريق المتميز عطاءه لتوحيد وتسهيل الإجراءات وتسريعها بما يخدم المستثمرين ورواد الأعمال، وتأكيد مكانة دبي كالوجهة الأمثل والأكثر تفضيلاً والأسهل من ناحية الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وممارسة الأعمال.



جهد فريق متميز





وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تشرفنا اليوم (أمس) بترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اجتماع المجلس التنفيذي وإطلاق سموه منصة «استثمر في دبي» بحضور أخي مكتوم بن محمد.. المنصة الموحدة الجديدة نتاج جهود فريق متميز بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وأكثر من 80 ألف ساعة عمل، وتسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين».



وأضاف سموه قائلاً: «نعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لكي تكون دبي المدينة الأفضل والأسهل عالمياً في ممارسة الأعمال، ووجهة أولى للاستثمار ورواد الأعمال، ولدينا اليوم أكبر منصة موحدة لتسهيل الإجراءات بطريقة تتناغم مع أسلوب دبي وتوجهاتها الذكية وتعزز ثقة المستثمرين».

وتابع سموه قائلاً: «دبي تسير بخطى ثابتة في تحفيز وتنمية اقتصادها ومواكبة المتغيّرات ببيئة اقتصادية جاذبة ومرنة.. وتشريعات متكاملة.. وبنية تحتية قوية.. ومنظومة استثمارية قائمة على تبني التكنولوجيا المتقدمة للتطوير والتحسين المستمر، وبما يدعم نمو الاقتصاد ويعزز كفاءته».



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