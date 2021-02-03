«اقتصادية دبي» تشدد الرقابة على التزام مراكز التسوق بالاحترازات

المصدر: دبي – بشار باغ

أكد عبدالعزيز التناك، مدير إدارة الرقابة التجارية في اقتصادية دبي أن فرق التفتيش تواصل جولاتها الرقابية المشددة على مراكز التسوق كافة العاملة في الإمارة لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة المتبعة ومن ضمنها تلك التي أصدرتها، أخيراً، اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي والتي نصت على خفض القدرة الاستيعابية في مراكز التسوق إلى 70%.

وفي تصريحات لـ«البيان»، أوضح التناك أن الالتزام الكامل بالتدابير الوقائية مسؤولية تقع على الأطراف كافة بما فيها المنشآت التجارية والأفراد، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تهدف لحماية صحة وسلامة المجتمع ككل وتصب في مصلحة الجميع ما يساهم في توفير بيئة آمنة تساهم في استمرار عجلة الاقتصاد والأعمال وتفادي الانعكاسات السلبية للجائحة على الأصعدة الصحية والاجتماعية والاقتصادية كافة.

جولات

وأشار التناك إلى أن فرق اقتصادية دبي تحرص في جولاتها الرقابية والتفتيشية على عدم التهاون مع أي مخالفات للإجراءات المتبعة وتدقق على التفاصيل لضمان الالتزام الكامل بالتدابير الوقائية، مشيراً إلى أن الازدحام داخل المتاجر استحوذ على النسبة الأكبر من المخالفات في الفترة الماضية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة المرعية حال رصد هذه الحالات.

مشيراً إلى أن قرار خفض القدرة الاستيعابية في مراكز التسوق إلى 70% لضمان التباعد الجسدي بالأماكن المغلقة. ولفت إلى أن عدد المخالفات وحالات الإغلاق للمتاجر التجارية المخالفة يعكسان وجود حالات من التهاون والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية.

وأوضح التناك من جانب آخر أن فرق التفتيش التابعة للدائرة رصدت 15045 محلاً مستوفياً للشروط والتدابير الوقائية في جولاتها الرقابية الشهر الماضي، فيما قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي في يناير بإغلاق 14 محلاً ومخالفة 213 منشأة تجارية والتنبيه على 30 محلاً لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار «كوفيد 19»، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي.

ودعا التناك الجمهور والمستهلكين إلى اتخاذ زمام المبادرة والمساهمة مع الفرق الحكومية المعنية لرصد أي حالات مخالفة للتدابير الاحترازية في المنشآت العاملة في دبي للمساهمة في حماية المصلحة العامة وضمان سلامة المجتمع ككل من خلال الإبلاغ عن الحالات المخالفة عبر مستهلك دبي Dubai Consumer المتوافر على متاجر أبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني.

مراكز

من جانبه، أكد فؤاد منصور شرف، المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعمان)، مراكز التسوق لدى "ماجد الفطيم العقارية" أن جميع مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم في دبي ستعمل بسعة 70 % وذلك تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لإدارةالأزمات والكوارث في دبي وأوضح أن جميع مراكز ماجد الفطيم ستلتزم بإرشادات الصحة والسلامة الإلزامية، وتنفيذ البروتوكولات والممارسات لحماية رفاهيةالزوار والعاملين. وهذا، كما هي الحال دائمًا، يمثل أولى أولويات شركة ماجد الفطيم.







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