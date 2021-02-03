علي بن علوان يثني على مبادرة «كون السرطان جزءاً من حياتي ولكنه ليس حياتي»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أشاد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بجهود الصحفية الإماراتية الزميلة ناهد النقبي وحملتها الخيرية التي أطلقتها بالتعاون مع مؤسسة الجليلة لجمع نصف مليون درهم لدعم الأبحاث الطبية وعلاج أمراض السرطان والأورام وصولاً للرقم صفر وفيات لهذا المرض مع حلول عام 2030، تحت شعار «كون السرطان جزءاً من حياتي ولكنه ليس حياتي».

من جهتها وجهت ناهد النقبي، الشكر والتقدير إلى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وفي مقدمتها اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي تقديراً وثناءً لجهود شرطة رأس الخيمة، في دعم حملتها الخيرية لجمع التبرعات التي تخدم أبحاث وعلاج أمراض السرطان، فضلاً عن المنصة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بالتعاون مع فريق «يلا غيف» التابع لمؤسسة الجليلة.

والتي نجحت في جمع التبرعات لمصلحة الحملة.

وأجريت احتفالية مبسطة بمناسبة الإنجازات التي حققتها الحملة، من خلال دعم الأبحاث الطبية وعلاج أمراض السرطان والأورام، بمبنى القيادة العامة.

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