إطلاق بوابة الخدمات القانونية المركزية لحكومة دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بوابة الخدمات القانونية المركزية لحكومة دبي، وهي منصة إلكترونية تمنح مستخدميها من ممثلي الجهات الحكومية صلاحية الحصول على أيٍّ من الخدمات القانونية التي تقدمها الدائرة، وفقاً لاختصاصاتها من خلال تسجيل طلباتها عبر البوابة.



ويأتي مشروع البوابة تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي للمعاملات اللاورقية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى جعل حكومة دبي حكومة بلا ورق بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2021، إذ يتم تقديم الوثائق ذات الصلة بالخدمة مباشرة من خلال البوابة، ويمكن للجهات الحكومية متابعة طلباتها بشكل مستمر.

كما يأتي المشروع ضمن جهود الدائرة الساعية لأتمتة خدماتها القانونية كافة؛ وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على سرعة الأداء، وتوفير الوقت والجهد، ويتماشى مع خطط التطوير في منظومة العمل الحكومي، وتعزيز الأداء المؤسسي الذي يخدم مؤشرات استراتيجية الحكومة الإلكترونية والذكية، ويلبي تطلعات متعاملي الدائرة من الجهات الحكومية، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية التي تقوم عليها حكومة دبي في تقديم خدماتها.



وفي السياق ذاته نفّذت الدائرة، عن بُعد، سلسلة من الورش التدريبية التي استهدفت تدريب مستخدمي البوابة من موظفي الجهات الحكومية في إمارة دبي، إذ استعرض التدريب طريقة تقديم طلبات الحصول على الخدمة من خلال صلاحية الدخول باسم المستخدم الخاص بكل جهة، وكيفية تحميل الوثائق التي قد يتطلبها تقديم الخدمة، ومتابعة حالة الطلب، انتهاءً بالحصول على الخدمة القانونية المطلوبة، وقد تخلل البرنامج التدريبي الإجابة عن استفسارات المتدربين كافة، مع أخذ ملاحظاتهم لضمان التطوير المستمر على البوابة.



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