«التغير المناخي» تطلق خدمة إصدار شهادة «سايتس» إلكترونياً

المصدر: دبي - وام

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة خدمة إصدار شهادة «سايتس» بشكل رقمي، عبر النظام الإلكتروني والذكي للوزارة، في خطوة تهدف إلى مواصلة استراتيجيتها الرامية إلى ضمان مرونة واستمرارية الخدمات، وتحقيق أعلى معدلات إسعاد المتعاملين.

وسيتم بموجب إطلاق الخدمة الجديدة إيقاف إصدار وطباعة الشهادات الورقية الاعتيادية، عبر مراكز سعادة المتعاملين.

ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة وتحويل نظام شهادة السايتس إلى الشكل الإلكتروني مواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتحقيقاً لأهداف رؤية الإمارات والأجندة الوطنية 2021 في أن تكون دولة الامارات العربية المتحدة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية «الذكية».

وقال سلطان علوان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة: «إن الوزارة حريصة على توفير كل خدماتها، التي تشهد إقبال من المتعاملين إلى النظام الإلكتروني الذكي، لضمان مرونتها واستمراريتها، مشيراً إلى أن توفير الخدمة الجديدة سيعزز تحقيق الدولة لالتزاماتها بموجب انضمامها وتوقيعها على اتفاقية السايتس».

وأضاف: «إن شهادة سايتس تعتبر مستنداً رسمياً يستخدم عند الموافقة على تراخيص الاستيراد، أو التصدير، أو إعادة التصدير لأية نوع حي أو عينة أو منتج من الأنواع الحيوانية أو النباتية المدرجة على ملاحق اتفاقية سايتس، كما تتيح نقل الأنواع عبر الحدود الدولية، بعد استيفاء جميع الشروط اللازمة، ويتم إصدار الشهادة بنموذج ونسق موحد بين كل الدول الأعضاء في اتفاقية سايتس».

ونوه بأن الشهادة الإلكترونية الجديدة ستتضمن رمزاً إلكترونياً «QR code» يتيح للمتعامل، ولكل الجهات التأكد من موثوقيتها وصحة البيانات الواردة بها.

وتستهدف الخدمة الجديدة تحقيق الربط الإلكتروني بين الإصدار والإفراج عن الشحنات، وسرعة إنجاز ودقة إصدار الشهادة، دون الحاجة لمراجعة موظف سعادة المعاملين لطباعة الشهادة، وتوفير الوقت والجهد، حيث يمكن للمتعامل الحصول على الشهادة دون الحاجة لاستلامها من مراكز سعادة المتعاملين. كما تهدف إلى توفير الموارد المالية بالاستغناء عن مستلزمات ومتطلبات الإصدار والطباعة للشهادة الورقية، واستخدام مميزات البنية التحتية الرقمية المتوفرة في الوزارة، وبناء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة، يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، ما سيسهل على الموظفين إنجاز مهام عملهم، ويعزز معدلات سعادة المتعاملين، ويضمن رفع معدلات الحفاظ على الصحة العامة عبر تقليل التفاعل المباشر بين المتعاملين وموظفي خدمة سعادة المتعاملين، بالإضافة إلى إتاحة المجال للتأكيد على صحة البيانات الواردة في الشهادة، من خلال موقع الوزارة لضمان أعلى معدل لموثوقية الشهادات.

وعبر الخدمة الإلكترونية الجديدة يتم إصدار 3 أنواع مهن شهادات سايتس الإلكترونية هي: «شهادة استيراد سايتس» و«شهادة تصدير سايتس» و«شهادة إعادة تصدير سايتس».

ويمكن للمتعاملين إصدار شهادة سايتس الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لوزارة التغير المناخي والبيئة، والحصول عليها من خلال الأجهزة الذكية واستخدامها بشكل رسمي دون الحاجة إلى طباعتها.

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