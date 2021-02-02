300 ألف درهم من «آل مكتوم الخيرية» لصندوق التكافل الطلابي بجامعة زايد

المصدر: دبي - وام

بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية ومتابعة الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس أمناء الهيئة، قدمت الهيئة دعماً لجامعة زايد بقيمة 300 ألف درهم لصندوق التكافل الطلابي ومساعدته على مواصلة دعم طلبة الجامعة وإكمال مسيرتهم التعليمية.

وسلّم ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء الهيئة شيكاً بالمبلغ إلى الدكتور خالد الخزرجي مدير الجامعة.. مؤكداً استعداد هيئة آل مكتوم الخيرية التعاون مع الجامعة في ابتعاث طالبات الجامعة للمشاركة في دورة التعددية الثقافية ومهارات القيادة بكلية آل مكتوم للتعليم العالي بدندي بإسكتلندا.

من جانبه وجّه الدكتور خالد الخزرجي الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على مكرمته بدعم طلبة جامعة زايد وإلى إدارة هيئة آل مكتوم الخيرية، مشيداً بتعاون الهيئة مع الجامعة ودعمها للنهوض بالتعليم وتمكين الطلبة من مواصلة التعليم وتلبية احتياجاتهم.

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