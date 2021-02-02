هلال المري: دبي تملك المقومات الصحية للتعامل مع مختلف السيناريوهات

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضح هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، أن إمارة دبي تتخذ خطوات بناء على المعطيات على الأرض ولدينا خطة واضحة جداً في التعامل مع جائحة كورونا، ولا نتخذ خطواتنا بناء على تقارير إعلامية خارجية.

وأضاف المري أن دبي تملك المقومات الصحية للتعامل مع مختلف السيناريوهات، والأسرة الطبية متوافرة وكافة التجهيزات والأدوية متوافرة. وكافة القرارات الخاصة بالصحة العامة تتم عبر هيئة الصحة في دبي والعلماء، والحكومة تعمل مع القطاع الخاص لضمان تنفيذ القرارات على أكمل وجه.

وتابع: حكومة دبي تتابع تطورات الوضع الخاص بجائحة كورونا بكل دقة، ويتم النظر لكل قطاع على حدة لنعرف أين يجب علينا تشديد الإجراءات وأين يجب علينا التخفيف من بعض القيود.

جاء ذلك خلال حوار خاص معه على قناة CNN .

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