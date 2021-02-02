عبد الله بن زايد يشهد تبادل اتفاقية تعاون بين الإمارات والصليب الأحمر

المصدر: وام

شهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مراسم تبادل اتفاقية تعاون بين دولة الإمارات واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن تمويل مشاريع متعددة.

تبادل الاتفاقية معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وبيتر مورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك عقب استقبال سموه - في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - سعادة بيتر مورير.

جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين دولة الإمارات وأذرعها الإنسانية المختلفة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسبل تعزيز العمل الإنساني لمواجهة تحديات "جائحة كوفيد - 19" وجهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة في مختلف أنحاء العالم.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن العمل الإنساني نهج راسخ في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" أكدت أهمية ترسيخ قيم البذل والعطاء في العالم أجمع وتعزيز العمل الدولي المشترك في مواجهة الأزمات.

وأشار سموه إلى أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا سيما خلال الفترة الحالية مع تأثر العالم أجمع بتداعيات الجائحة، مؤكداً أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع اللجنة لتحقيق أهدافها على صعيد العمل الإنساني والإغاثي.

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