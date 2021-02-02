إطلاق حملة «سلامة المُشاة على الطريق» في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، متمثلة بإدارة المرور والدوريات، فعاليات وأنشطة الحملة الفرعية الأولى لعام 2021، تحت شعار «سلامة المشاة على الطريق»، اعتباراً من مطلع فبراير الجاري ولمدة شهر، وذلك ضمن إطار خطة الحملات المحلية لإدارة المرور والدوريات بالقيادة، لترسيخ مبادئ الثقافة المرورية من خلال برامج التوعية المرورية، والتي تأتي تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة بهدف جعل الطرق أكثر أمناً وسلاماً.

وتهدف شرطة الفجيرة إلى تعزيز ونشر ثقافة الوعي المروري في الالتزام والتقيد بالأنظمة المرورية، التي تؤمّن على سلامة المشاة على الطريق للحد من حوادث الدهس والإصابات والوفيات.

وأوضح العقيد صالح محمد الظنحاني، مدير إدارة المرور والدوريات، أن للمشاة حقاً في عبور الطريق بأمان، وأكد على أن السرعة الزائدة والانشغال بغير الطريق وعدم الانتباه والعبور من الأماكن غير المخصصة لعبور المشاة من أهم المسببات لحوادث الدهس، وأشار مدير المرور إلى ضرورة مراعاة الأطفال وكبار المواطنين في عبورهم للطريق، وبين أن سلامة المشاة على الطريق مسؤولية مشتركة بين مستخدمي الطريق والمشاة، ولمستخدمي الطريق دور كبير في تحقيق السلامة من خلال الحذر والانتباه وإعطاء الأولوية للمشاة للعبور بسلام وأمان.

وأوضحت الملازم أول موزة عبد السلام الدرمكي، مدير فرع التوعية والإعلام المروري، أن هدف الحملة هو نشر الوعي المروري وتعزيز مفاهيم العبور الآمن لتفادي حوادث الدهس والمحافظة على سلامة الأرواح، من خلال استخدام وسائل مختلفة ومتنوعة.

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