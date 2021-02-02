"طرق دبي" تستثمر مواهب أصحاب الهمم الإبداعية لتعزيز مبادرة "كسوة خير"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن توسيع المشاركة في مبادرة "كسوة خير"، عبر تخصيص الدورة المقبلة في الربع الأول من العام الحالي 2021 لاستقطاب مهارات وقدرات أصحاب الهمم في المساهمة في إعادة تهيئة وتدوير الملابس الرسمية المستعملة التي تتبرع بها الجهات الحكومية والخاصة، لمنتجات قابلة للاستخدام اللائق من قِبل الفئات المستهدفة من المبادرة.

وتفصيلاً، قالت روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إنه من خلال إدراكنا بالقدرات والمهارات اليدوية التي يتمتع بها أصحاب الهمم، يتم التنسيق والتعاون مع المراكز المعنية بأصحاب الهمم على مستوى الدولة، للاستفادة من إمكانيات هذه الفئة في تعزيز مبادرة "كسوة خير" من خلال استثمار إبداعاتهم الفنية والحرفية في إعادة تهيئة وتدوير وتصميم الملابس التي تتبرع بها الهيئة والشركات والهيئات الحكومية إلى منتجات مناسبة لاستخدام الفئات المحتاجة في الدول الشقيقة والصديقة.

وأضافت: إن فعالية هذه الدورة ستكون داخل المراكز المعنية كل على حدة وليس عبر أنشطة جماعية على غرار السنوات السابقة، وذلك لحماية أصحاب الهمم المنتسبين لها من تداعيات فيروس كورونا عبر وقايتهم من الاختلاط بالجمهور وفقاً لإجراء التباعد الجسدي، وإن تخصيص الدورة المقبلة من "كسوة خير" في الربع الأول من العام الحالي، ينطلق من حرصنا على مشاركة هذه الفئة في مبادرتنا مما يعني إدماجهم في فعالياتنا المجتمعية، الأمر الذي يرفع من معنوياتهم ويُشعرهم بقيمتهم في مجتمعهم، موضحة أنه سيتم إعطاء المراكز المعنية فترة زمنية لمدة شهر للانتهاء من تصاميم الملابس أو أي منتجات قابلة للاستخدام، مشيرة إلى أنه سيتم اختيار شركة متخصصة تتولى تعقيم وتوصيل الملابس للمراكز، ومن ثم استلامها بعد الانتهاء منها للتعقيم والتسليم للهيئة على أن تقوم جمعية دار البر بتوزيعها على الفئات المُستَحَقة في الدول المعنية.

وفي سياق متصل، أوضحت المحرزي، أنه تم إنشاء منصة إلكترونية rta.ae/clothesforgood تتيح للجهات الراغبة بالتبرع بأزيائها الرسمية المستعملة، بالتسجيل في المنصة وتحديد موعد جاهزية تبرعاتها لتتولى الشركة المعنية استلامها للبدء في إجراءات تأهيلها حسب برنامج الهيئة، موضحة أن المنصة تتضمن أيضاً خانة تشتمل على أجوبة الأسئلة الأكثر تداولاً أو تكراراً، إلى جانب نبذة عن إنجازات مبادرة "كسوة خير" منذ إطلاقها في شهر مارس من عام 2018، من حيث عدد قطع الملابس التي تم إعادة تأهيلها، وعدد المستفيدين منها في الدول المعنية، وعدد المتطوعين الذين ساهموا في دعم المبادرة، إلى جانب الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص التي شاركت في المبادرة.

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