حمدان بن محمد: دبي تسير بخطى ثابتة في تحفيز وتنمية اقتصادها

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي تسير بخطى ثابتة في تحفيز وتنمية اقتصادها ومواكبة المتغيّرات ببيئة اقتصادية جاذبة ومرنة.

وقال سموه في حسابه على تويتر "تشرفنا اليوم بترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع المجلس التنفيذي وإطلاق سموه منصة "استثمر في دبي" بحضور أخي مكتوم بن محمد.. المنصة الموحدة الجديدة نتاج جهود فريق متميز بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وأكثر من 80 ألف ساعة عمل، وتسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين".

وأضاف "نعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لكي تكون دبي المدينة الأفضل والأسهل عالمياً في ممارسة الأعمال، ووجهة أولى للاستثمار ورواد الأعمال ولدينا اليوم أكبر منصة موحدة لتسهيل الإجراءات بطريقة تتناغم مع أسلوب دبي وتوجهاتها الذكية وتعزز ثقة المستثمرين".

واختتم سموه "دبي تسير بخطى ثابتة في تحفيز وتنمية اقتصادها ومواكبة المتغيّرات ببيئة اقتصادية جاذبة ومرنة.. وتشريعات متكاملة.. وبنية تحتية قوية.. ومنظومة استثمارية قائمة على تبني التكنولوجيا المتقدمة للتطوير والتحسين المستمر وبما يدعم نمو الاقتصاد ويعزز كفاءته".

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