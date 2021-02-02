الصحة تحصل على الاعتماد الدولي في إدارة الأزمات والطوارئ

المصدر: دبي - البيان

حصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على شهادة الاعتماد العالمي في إدارة الأزمات الصحية «GC-Mark Crisis Management» محققة درجة الفئة البلاتينية وهي أعلى درجة في فئات التقييم الخاصة بالشهادة. حيث يؤكد هذا الإنجاز تطبيق الوزارة والتزامها بالمعايير العالمية وتتويجاً لجهودها المبذولة في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والمخاطر من خلال الجاهزية والخطط الاستباقية وتوفير برامج العمل المناسبة لضمان استمرارية الأعمال. ويعزز حصول الوزارة على الاعتماد الدولي في إدارة الأزمات من مكانتها في مصاف المؤسسات العريقة المطبقة لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وتمت عملية التدقيق من قبل فريق خبراء من المحكمين بمراجعة نظام إدارة الأزمات في الوزارة والتأكد من تحقيق كافة الاشتراطات والمعايير والممارسات، وبناء على نتائج التدقيق تم منح شهادات المطابقة.

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