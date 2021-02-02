"شوبا العقارية" تنظم حملة تطعيم ضد كورونا لنحو 1100 موظف وعائلاتهم

المصدر: البيان الإلكتروني

نظمت "شوبا العقارية"، الشركة الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة، حملة لتطعيم موظفيها وعائلاتهم ضد كوفيد-19 في إطار دعم برنامج التطعيم الوطني في الإمارات.

وقد تلقى أكثر من 1100 موظف لدى الشركة جرعتهم الأولى من لقاح سينوفارم في "شوبا هارتلاند" إلى جانب عدد من أفراد عائلاتهم.



وتعليقاً على حملة التطعيم، قال بي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: "يعد القطاع العقاري أحد ركائز الاقتصاد الإماراتي، لذا من المهم أن نضمن صحة وسلامة العاملين بهذا القطاع. وتعكس حملة شوبا التزامها بتعزيز صحة موظفيها ورفاههم ودعم جهود الدولة لمكافحة الوباء. وبصفتنا من أبرز شركات التطوير العقاري في البلاد، لا شك بأن واجبنا يحتّم علينا إظهار الروح القيادية في هذه الفترة الصعبة".



من جانبها، قالت جوسنا هدغي، رئيسة شركة شوبا العقارية: "تشكل حماسة زملائنا في شوبا العقارية للمشاركة في برنامج التطعيم خطوة هامة نحو تحقيق هدفنا في تعزيز وحماية موظفينا إذ ان صحتهم وسلامتهم تحتلان أبرز أولوياتنا خلال هذا العام الذي كان ينتظره الكثيرون. ومن شأن حملة التطعيم هذه أن تكمل البروتوكولات الصحية التي تم وضعها لضمان الحفاظ على سلامة شركتنا وتأمين بيئة عمل آمنة لموظفينا وعملائنا".



وقد طبقت "شوبا العقارية" عدداً من بروتوكولات الصحة والسلامة خلال فترة انتشار الوباء، ما ساعد الشركة على الاستمرار في أعمال البناء بجميع مشاريعها، بما في ذلك مشروع "شوبا هارتلاند" الرئيسي الواقع في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم في قلب دبي.

وتتميز شوبا عن نظيراتها في القطاع بشبكة واسعة من فرق الدعم الداخلية وسلسلة توريد متكاملة، بما في ذلك منشآت التصنيع الخاصة بها وعمليات ضبط الجودة ثلاثية المستويات لضمان تحقيق أفضل المعايير عند التسليم.

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