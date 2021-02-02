«صحة دبي» تؤكد أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية ضد «كوفيد 19»

المصدر: الوعي والالتزام حصننا جميعاً

أكدت هيئة الصحة بدبي، أهمية الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بمرض كوفيد 19، وتفادي مضاعفاته السلبية على الفرد والمجتمع بشكل عام.

مشيرة إلى أن الجهود التي تقوم بها كافة الجهات المعنية للتصدي للجائحة، من خلال نشر الوعي والتثقيف الصحي، وتحصين أفراد المجتمع باللقاحات التي تعزز مناعة الجسم، وتقلل من المضاعفات السلبية للمرض.

وطالبت الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، أفراد المجتمع، بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية، بما فيها العزل الصحي، لمنع انتقال العدوى بين أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن الدراسات العلمية التي أظهرت أن فيروس «كورونا» المسبب لمرض كوفيد 19، يكون معدياً في أول 10 أيام من الإصابة، حيث تعتبر العدوى في أعلى مستوياتها خلال الأيام الأولى، وتبدأ بالانخفاض ما بين اليومين (السابع والعاشر)، حتى لو كان المرض بدون أعراض، ولذلك، يجب الالتزام بالعزل الصحي لمدة 10 أيام

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