«محمد بن راشد للثقافة الإسلامية» يطلق سلسلة دروس «النبي القدوة» عن بعد

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن انطلاق سلسلة دروس «النبي القدوة» تعنى بشرح شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، متمثلة بشخصيته وحياته وأخلاقه، وترشد المنتسبين إلى مكارم الأخلاق وتعينهم على اكتسابها بتقديم درس كل شهر بلغة مختلفة لاستقطاب مختلف الجاليات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وذلك باستخدام وسائل التواصل الحديثة.

وقدم درس شهر يناير الشيخ محمد عيد المهيري، واعظ بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري باللغة الإنجليزية، بحضور أكثر من 60 طالباً وطالبة من داخل الدولة وخارجها، وذلك سعياً من المركز إلى الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع وفئاته.

وفي هذا السياق، أكدت هند محمد لوتاه، مديرة إدارة المركز، أن مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية يسعى بشكل متواصل إلى رفع المستوى الثقافي الإسلامي للمسلمين والمسلمين الجدد من خلال طرح مجموعة متنوعة من البرامج والدورات التي تساهم في تزويد المشاركين أهم المفاهيم التي تعكس سماحة الدين الإسلامي والأخلاق والتعاليم التي يدعو إليها.

ومن جانبها أضافت شمسة محمد بن شفيع، رئيس قسم شؤون الدارسين، إن سلسلة دروس «النبي القدوة» تعكس أخلاق وتعاليم الإسلام السامية، استناداً إلى أفضل معلم وأعظم قدوة في تاريخ البشرية.

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