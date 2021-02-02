إطلاق دراسة حول دور الهيدروجين في تحول الطاقة بالإمارات وألمانيا

المصدر: أبوظبي - البيان

ترأس المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وفد الدولة المشارك في اجتماع المجموعة التوجيهية رفيعة المستوى المنبثقة من «إعلان النوايا» للتعاون المشترك في مجالات الطاقة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا، والذي وقعه البلدان الصديقان في بداية العام 2017، وتم إطلاق دراسة تتعلق بالهيدروجين تحت عنوان «دور الهيدروجين في تحول الطاقة في الإمارات وألمانيا»، والتي ستسهم في تطوير اقتصاد الهيدروجين.

حضر الاجتماع - الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي - إرنست بيتر فيشر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة وثوريستون هيردينكس المدير العام للوزارة الاتحادية لشؤون الاقتصاد والطاقة، وأوليفير أومس مدير عام المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة.

وحدد الاجتماع مجموعة التوجهات المستقبلية والأولويات التي سيتم التركيز عليها في مجال الطاقة بين البلدين الصديقين، وسبل توحيد الرؤى والأهداف للتعاون المشترك خلال السنوات المقبلة.

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