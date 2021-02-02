الشامسي يشيد بمنظومة «الشارقة للتعليم الخاص‏» بمتابعة الوضع الصحي في المؤسسات

المصدر: الشارقة – البيان

أشاد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة رئيس الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة، بالمنظومة المتكاملة التي تبنتها هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

والمتعلقة بمتابعة وتقييم الوضع الصحي في المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص في ظل جائحة كوفيد 19، والتي حرصت على اتباع منجهية مطبقة، ساهمت في رسم صورة واضحة للسيطرة على الوضع الراهن في المؤسسات التعليمية، وذلك ‏بمتابعة مستمرة من اللجنة التنفيذية المشتركة لإدارة الطوارئ والأزمات في إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال اطلاع اللواء الشامسي على التقرير المقدم من قبل هيئة الشارقة للتعليم الخاص، في اجتماع اللجنة التنفيذية المشتركة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والذي عُقد افتراضياً الخميس الماضي، إذ استعرضت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص لأعضاء اللجنة التنفيذية المشتركة، مؤشرات المتابعة لاتخاذ القرارات، ومخرجات المنصة الرقمية التي تم تطويرها لرصد الحالات الإيجابية في ‏المؤسسات التعليمية، وتكثيف دور فرق التقصي الوبائي للهيئة، وآلية رصد التجاوزات وفرض الغرامات.

وأثنى قائد عام شرطة الشارقة على الجهود المبذولة من الهيئة للسيطرة على الجائحة، وحرصها على صحة وسلامة الكادر التعليمي والطلبة، مؤكداً أن إجراءات التنسيق الفاعلة، التي تتبعها فرق العمل باللجنة، ساهمت في استقرار الأوضاع في قطاع التعليم الخاص.

ومشيراً إلى أن الهدف المرجو من تشكيل اللجنة، هو متابعة ودعم مختلف الجهود حفاظاً ‏على صحة الطلبة والطالبات والكوادر التعليمية من تداعيات ‏فيروس ‏كورونا المستجد.‏

من جانبها أعربت الدكتورة محدثة الهاشمي‏، عن شكرها للجهود الكبيرة للفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة، وللجنة المختصة بمتابعة وتقييم حالات الإصابة ‏بكوفيد - 19 في المؤسسات التعليمية، المتمثلة ‏بهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وإدارة ‏الطب الوقائي من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وجامعة الشارقة، وبلدية مدينة ‏الشارقة، ‏ومجلس الشارقة للتعليم لمتابعتها المستمرة، ودعمها إنجاح العملية التعليمية، من خلال مواجهة تحدي هذه الجائحة العالمية، والحد من آثارها. ‏

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