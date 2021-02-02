توقع حالات عدم استقرار جوي خلال فبراير

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

تبقى منطقة الخليج العربي في شهر فبراير تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض على الدولة بشكل عام خلال هذا الشهر، بالرغم من ارتفاعها بشكل طفيف خاصة في النصف الثاني من الشهر على بعض المناطق مقارنة مع شهر يناير.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تتأثر بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب ويتخللها السحب الركامية الممطرة. وتكون الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية صباحاً، تتحول إلى غربية وشمالية غربية نهاراً، بينما تتأثر الدولة أحياناً برياح شمالية غربية نشطة (رياح الشمال) وسجلت أعلى سرعة رياح خلال الشهر بواقع 141 كم /‏‏ ساعة في جبل مبرح سنة 2010.

فيما تزداد الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر، وتتهيأ الفرصة في الصباح الباكر لتكون الضباب الخفيف والكثيف خاصة على المناطق الساحلية. وتشير الإحصائيات المناخية والسجلات التاريخية إلى أن متوسط درجة الحرارة خلال شهر فبراير يتراوح ما بين 18 و 21.3 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 23 و 28 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 12.4 و 16.1 درجة مئوية.

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