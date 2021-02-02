3.2 ملايين وجبة بـ 23 مليون درهم من بيت الخير 2020

المصدر: دبي - البيان

استأنفت جمعية بيت الخير مع بداية العام الحالي العمل في مشروع «إطعام الطعام»، الذي وزعت بموجبه العام الماضي نحو 3.2 ملايين وجبة بتكلفة 23 مليون درهم على أكثر من 80 مجمعاً عمالياً ومسكناً في دبي والمناطق الشمالية، تفاعلاً مع مبادرة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام.

توزيع وجبات

وأعلنت الجمعية توزيعها 2600 وجبة على العمال في أماكن تجمعهم منذ بداية العام الجاري، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال، المنبثقة عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، منها 500 وجبة تبرعت بها إحدى المحسنات.

ويعد مشروع «الطعام للجميع» لتوزيع الوجبات الغذائية من أهم المشاريع المجتمعية التي أطلقتها جمعية بيت الخير، لإسعاد فئة العمال المقيمين داخل الدولة، من مختلف الجنسيات، وبشكل خاص العمال الذين يساهمون في مشاريع التنمية والإعمار، ويشاركون في بناء الوطن.

وتتم عملية توزيع الوجبات من خلال فريق ميداني مدرب، نجح في عام 2019 في دخول موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بتوزيع 8997 وجبة مجتمعية على العمال خلال ساعتين و52 دقيقة.

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