أكاديمية زايد الخاصة للبنين تحصل على اعتماد أكاديمي دولي

المصدر: (أبوظبي - وام)

حققت أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين إنجازاً أكاديمياً جديداً من خلال حصولها على الاعتماد الأكاديمي الدولي من رابطة نيوإنجلاند للمدارس والكليات NEASC، التي تعد من أعرق المؤسسات التي تمنح الاعتماد الأكاديمي، ليس فقط داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما على مستوى العالم. ويُعدّ الاعتماد اعترافاً دولياً يؤكد جودة التعليم في الأكاديمية وفق أفضل الممارسات الدولية، وتتوافق المناهج والمنظومة التعليمية التي تقدمها الأكاديمية مع المعايير الأمريكية والدولية المتوقعة، وبهذا تصبح الأكاديمية مدرسة دولية معتمدة ومعترفاً بها لتقديم المنهاج الأمريكي وفق أعلى المعايير

. وهنأ خديم الدرعي رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشيخ زايد الخاصة، الهيئة الإدارية والتدريسية وأولياء أمور وطلبة لحصول الأكاديمية على الاعتماد الدولي، مثمناً جهودهم المخلصة التي أثمرت هذا الإنجاز المهم والذي يركز على نوعية وجودة مخرجات التعليم، وهو برهان على أن الأكاديمية تستوفي المعايير الدولية لتوفير تعليم بمقاييس معتمدة.

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