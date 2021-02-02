ارتفاع عدد الشواغر الوظيفية إلى 627 شاغراً عبر منصة "توطين"

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المواطنين الباحثين عن عمل إلى التقدم من خلال موقعها الإلكتروني https://tawteen.mohre.gov.ae/.

وأوضحت الوزارة أن عدد الوظائف بلغ 627 شاغراً حتى أمس عبر منصتها الإلكترونية «توطين».

وذكرت أن الوظائف الشاغرة المطروحة ارتفعت إلى 396 وظيفة في دبي، و195 في أبوظبي، و17 في الشارقة، و12 في رأس الخيمة، و4 وظائف في أم القيوين.

وغطت الوظائف المطروحة مجالات متنوعة، أهمها: مديرو التسوق والمالية والتطوير، ومسؤول إداري ومندوب مشتريات، والسكرتارية، ومدرسون، ومساعدو معلمين، ومعاون قانوني، وموظف مكتبة، ومشرفو المواقع، ومهندسو المشاريع والبيئة والكهرباء، وموظف استقبال.

ولفتت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى ارتفاع أعداد المؤسسات وجهات العمل التابعة للقطاع الخاص التي نجحت في توظيف مواطنين باحثين عن عمل، حيث بلغت 1158 منشأة على مستوى الدولة في قطاعات مختلفة عن طريق بوابة «توطين».

يأتي ذلك في إطار دعم وتعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في الوظائف المعتمدة بما يضمن تحقيق التطلعات الوظيفية للكفاءات الوطنية، من خلال تأهيلهم وتدريبهم وإرشادهم، وخلق بيئة عمل جاذبة ضمن المنشآت الاقتصادية الاستراتيجية في القطاع الخاص.

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