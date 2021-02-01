انخفاض المخالفات البيئية في دبا الفجيرة في 2020

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أوضح المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة أن العام الماضي شهد انخفاضاً في عدد المخالفات البيئية المسجلة، يرجع سبب ذلك إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وإلى ارتفاع الوعي لدى أفراد المجتمع بالحفاظ على المواقع الطبيعية والسياحية والحفاظ على البيئة.

وأوضح اليماحي بأن البلدية أصدرت تعميماً يحظر على أصحاب المزارع حرق المخلفات الزراعية داخل المزارع، وعدم رمي المخلفات عشوائياً حفاظاً على المظهر العام للمدينة، وللمحافظة على الصحة العامة وعلى البيئة المستدامة، حيث وضعت البلدية حزمة من المشاريع والبرامج التي تغطي جميع الجوانب المتعلقة بحماية البيئة والتنوع البيولوجي، بما يكفل المحافظة عليها وضمان استدامتها وصونها للأجيال المقبلة.

1423 جولة

ولفت إلى أن إدارة الخدمات العامة والبيئة في قسم حماية البيئة بالبلدية نفذت نحو 1423 جولة تفتيشية بيئية خلال العام الماضي في مختلف مناطق المدينة، حيث حررت 130 مخالفة بيئية منها 46 مخالفة بحق أصحاب المزارع الغير ملتزمين بالتعليمات البيئية من رمي مخلفات زراعية في غير الأماكن المخصصة لها، وتحرير 84 مخالفة لرمي مخلفات منزلية والتسبب في تسريب مياه الصرف الصحي، كما تم مصادرة 4 أجهزة تقليد أصوات طيور الكروان.

منع الصيد

وذكر أن عدد الجولات البحرية وصل إلى 668 جولة وتم خلالها مصادرة 40 قرقوراً و2 من شباك الصيد «الألياخ» المحظور استخدامها في مياه الدولة نظراً لسلبياتها وفتكها بالأسماك بمختلف أحجامها، مؤكداً أن البلدية صادرت على الفور المعدات المضبوطة مع المخالفين، في حين وضعت لوحات تحذيرية قرب المحميات تحذر من الصيد فيها أو الاقتراب منه، مؤكداً أن البلدية لن تتهاون مع أية مخالفة مهما كان حجمها، وستعاقب المخالف بحسب اللوائح والأنظمة القانونية.

وكشف اليماحي عن المشاريع التي أنجزتها البلدية خلال عام 2020 منها مشروع كنوز الطبيعية، بنقل أمهات المرجان من المواقع الخطرة بيئياً إلى المحميات الطبيعية.

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