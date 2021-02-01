منصة خدمة ذاتية بمؤسسة «محمد بن راشد للإسكان»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن إطلاق منصة الخدمة الذاتية كقناة تقديم خدمة جديدة للمتعاملين، وذلك في إطار حرص المؤسسة على

تطوير منظومة تطوير الخدمة، حيث تمثل قفزة نوعية في عملية تقديم الخدمات، وسعيها الدائم لتقديم خدمات نوعية تتواءم مع متطلبات الحكومة ودعماً لتلبية تطلعات متعامليها.

وقالت نورة الرميثي مديرة إدارة إسعاد المتعاملين بالمؤسسة: يأتي إطلاق هذه الخدمة انسجاماً مع توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد لتحقيق سعادة المتعاملين.

نقلة نوعية

وأضافت، أن المنصة تعتبر نقلة نوعية من الناحية التقنية من حيث الخدمات الشاملة التي تقدمها والمزايا الأمنية العالية التي تتمتع بها المنصة، كما أن المؤسسة وفرت جهازين للخدمة الذاتية يتميزان بأحدث التقنيات المتطورة لتمكين متعاملي المؤسسة من إنجاز معاملاتهم في وقت قياسي، وتوفير الوقت والجهد عليهم وإنجاز طلباتهم بمرونة وتمكينهم من إجراء أي معاملة دون الحاجة لمساعدة موظفي إسعاد المتعاملين في المؤسسة، كما يستطيع المتعامل التقديم على جميع الخدمات كما هي متاحة في الموقع والتطبيق الخاص بالمؤسسة.

وتأتي هذه المنصة في إطار رسالة ورؤية المؤسسة، التي تهدف إلى تقديم أجود وأرقى معايير الخدمة التي تسهم في رفع سعادة المتعاملين مع توسيع نطاق خدماتها، وإتاحة الفرص أمام المتعاملين للحصول على خدماتنا بالطرق التي تناسبهم وفق تفضيلاتهم.

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