حدائق ند الشبا تستقطب المستثمرين في دبي وتبيع 85% بالمرحلة الأولى

المصدر: دبي - البيان

حققت مبيعات الأراضي السكنية بالمرحلة الأولى من مشروع حدائق ند الشبا في دبي 85%، ويعزى هذا النجاح إلى مجموعة من العوامل أسهمت في جعل المشروع من المناطق السكنية التي تحظى باهتمام كبير من طرف المستثمرين بالإمارة، وفي مقدمتها الموقع ونوع التملك، إذ يعتبر مشروع حدائق ند الشبا من المشاريع السكنية المتاحة للتملك الحر لجميع الجنسيات في دبي، مدعومة بمجموعة من التسهيلات والمزايا للمشترين.

وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري: «تحظى منطقة حدائق ند الشبا التي تم إطلاقها على 3 مراحل في دبي بشهرة واسعة ومكانة مميزة بفضل موقعها الاستراتيجي ضمن نطاق مدينة محمد بن راشد، وتعتبر واحدة من أكثر المناطق المرغوبة للسكن من قبل المواطنين والوافدين الراغبين في شراء الأراضي السكنية المتاحة للتملك الحر لجميع الجنسيات وفق خطط سداد مرنة مع مميزات خاصة أخرى كعدم فرض رسوم الخدمات على المشتري مدى الحياة وعدم إلزامه بتصميم معين للفيلا، وهذا ما أسهم في رفع الطلب على تلك الأراضي والإقبال عليها من طرف المشترين بهدف التملك النهائي بغرض السكن لتصل إلى نسبة 85% من المبيعات بالمرحلة الأولى».

وأضاف الحمادي أن الأراضي متوفرة بمساحات مختلفة مع بنية تحتية جاهزة بنسبة 100%، حيث تتراوح المساحات بين 5 آلاف و10 آلاف قدم مربعة تتيح للمشتري بناء فيلا واحدة أو فيلتين بطابق أرضي ودور أول وسطح ومساحات أخرى لبناء مباني متوسطة الارتفاع بطابق أرضي زائد 6 أدوار.

وأكد الحمادي أن حدائق ند الشبا التي تبلغ مساحتها الإجمالية 30.7 مليون قدم مربعة، هي قيمة مضافة لسوق التملك الحر للعقارات في دبي ووجهة مثالية لسكن العائلات بالنظر إلى مميزاتها ومقارنتها مع مناطق أخرى، حيث تتوفر المنطقة على جميع المرافق والخدمات المختلفة من مساجد ومدارس وملاعب وحدائق ومنتزهات، ومراكز تجارية ومراكز صحية ومكتبة عامة، وغيرها من المرافق الخدمية ومناطق الترفيه الضرورية للحياة العائلية إلى جانب قربها من معالم دبي وسهولة الوصول منها وإليها عبر شارع الخيل وشارع محمد بن زايد بالإضافة إلى شارع دبي العين، حيث تبعد حدائق ند الشبا 10 دقائق فقط عن دبي مول و15 دقيقة عن مطار دبي الدولي.

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