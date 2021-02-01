شرطة دبي لـ«البيان»: فرق متخصصة لمتابعة بلاغات مخالفات إجراءات «كورونا»

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أكد العقيد تركي بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، أهمية قيام أفراد المجتمع بالإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني 901 أو عبر خدمة «عين الشرطة» المتوافرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية.

وقال العقيد تركي لـ«البيان»: «إنه تم تخصيص فريق خاص لتلقي تلك البلاغات والتحرك السريع إلى موقع تواجد المخالفين سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مختلف الحالات وفقاً لكل حالة مثل عدم ارتداء الكمامات أو التباعد بين الطاولات في المطاعم أو التجمعات في الشارع أو الأماكن العامة».

وأوضح العقيد تركي، أن خدمة «عين الشرطة» تُمكن مستخدمي تطبيق شرطة دبي الذكي من التواصل معها للإبلاغ عن أية تجاوزات أو سلوك أو أي تصرف من شأنه أن يضع مرتكبيه تحت طائلة القانون، ليكون جميع أفراد المجتمع مسؤولين في الحفاظ على سلامته وأمنه، منوهاً بسهولة استخدام خدمة «عين الشرطة» على التطبيق الذكي، حيث يمكّن المستخدمين من إرسال رسائل نصية أو صوتية أو فيديو أو صورة، كما يمكن لمستخدم هذه الخدمة تحديد موقعه أو موقع الحدث المُبلغ عنه.

ولفت العقيد تركي إلى أن الجمهور والإعلام شريكان رئيسيان في الحفاظ على سلامة المجتمع، وتخطي أزمة «كوفيد 19»، داعياً الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى في حالة تلقي اللقاح، وذلك وفقاً لما أعلنته السلطات الصحية في الدولة، متمنياً من الجميع التعاون الذي يسهم في تحقيق السلامة العامة خاصة وأن الدولة وفرت كافة السبل عبر اتخاذ العديد من الإجراءات والفرق التفتيشية للتأكد من الالتزام الكامل سواء للأفراد أو المؤسسات المختلفة.

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