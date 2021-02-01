محمد بن راشد: الإمارات ستكون الدولة الخامسة تاريخياً التي تصل للكوكب الأحمر

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن الإمارات ستكون الدولة الخامسة تاريخياً التي تصل للكوكب الأحمر، مشيراً سموه إلى ان هناك 9 أيام تفصلنا عن وصول مسبار الأمل لكوكب المريخ وتسجيل أول حضور عربي وإسلامي على الكوكب الأحمر.

وأضاف سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "سنكون الدولة الخامسة تاريخياً التي تصل للكوكب الأحمر.. نسبة النجاح المتوقعة لدخول مدار المريخ 50٪ .. ولكننا حققنا 90٪ من أهدافنا في بناء كوادرنا ومعارفنا."

#محمد_بن_راشد: تفصلنا ٩ أيام عن وصول #مسبار_الأمل لكوكب #المريخ وتسجيل أول حضور عربي وإسلامي على الكوكب الأحمر..سنكون الدولة الخامسة تاريخياً التي تصل للكوكب الأحمر.. نسبة النجاح المتوقعة لدخول مدار المريخ ٥٠٪ .. ولكننا حققنا ٩٠٪ من أهدافنا في بناء كوادرنا ومعارفنا @HHShkMohd pic.twitter.com/ZVfrYm7lsY — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 1, 2021

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