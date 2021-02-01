محمد بن راشد يلتقي أخاه محمد بن زايد في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في دبي ظهر اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث ناقشا مجموعة من قضايا الوطن.

واطلع سموهما من سارة الأميري رئيسة وكالة الإمارات للفضاء على آخر استعدادات الفريق لوصول مسبار الأمل لكوكب المريخ بتاريخ 9 فبراير بعد رحلة 493 مليون كم..

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر إن مسبار الأمل.. "حدث تاريخي نبدأ به احتفالات دولتنا بعامها الخمسين ويوبيلها الذهبي."

من جانبه قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "التقيت أخي محمد بن راشد في دبي .. تحدثنا بشأن مواصلة إنجازاتنا الوطنية خاصة في مجالات الفضاء وعلومه وفخرنا بشباب الوطن واعتزازنا بهم.. واطلعنا من سارة الأميري على مستجدات " مسبار الأمل" الذي بدأ العد التنازلي لوصوله إلى المريخ..تمنياتنا النجاح والتوفيق لهذه الرحلة التاريخية."

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