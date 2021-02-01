«الإمارات للشحن» جناح دبي الطائر لتحصين العالم ضد «كوفيد 19»

المصدر: دبي – عمرو عادل

نجحت شركة «الإمارات للشحن الجوي»، وهي ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، خلال جائحة «كوفيد 19»، في تعزيز مكانتها العالمية، بفضل أسطولها الكبير، وشبكة خطوطها الواسعة، في ضمان نقل المواد الطبية والسلع الأساسية والأغذية، من وإلى دبي ودول العالم.

وعلى مدار الأشهر الأربعة الماضية، كثفت الشركة استعداداتها للتعامل مع التعقيدات اللوجستية لتوزيع لقاح «كوفيد 19»، حيث قامت في أكتوبر 2020، بإنشاء أول مركز شحن جوي في العالم، مخصص للقاح في دبي، لتحتل موقعاً عالمياً ريادياً، من خلال إعلانها عن إعادة فتح محطة «سكاي سنترال» في مطار آل مكتوم الدولي، لتكون بمثابة مركز مخصص لتخزين وتوزيع اللقاح عالمياً.

وباشرت «الإمارات للشحن الجوي»، شحن اللقاحات على رحلاتها منذ ديسمبر 2020، بعد أن شكّلت فريقاً مخصصاً للاستجابة السريعة، لتنسيق الطلبات من مختلف الجهات والهيئات المشاركة في النظام الدولي لتوزيع اللقاحات.

وعلى مدى سنوات، تمكنت الشركة، وبفضل استثمارها المتواصل ، بنقل الأدوية الحساسة للحرارة، من وضع دبي على قائمة عملاء الأدوية العالميين الرئيسين، كنقطة عبور مفضلة لشحناتهم.

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