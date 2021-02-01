موانئ دبي العالمية.. شبكة لوجستية تساهم في إنقاذ العالم

المصدر: دبي – بشار باغ

تساهم موانئ دبي العالمية من خلال محفظتها اللوجستية المتكاملة التي تضم شبكات من المحطات البحرية والوحدات التجارية تنتشر في قارات العالم في الجهود المبذولة لإنقاذ العالم من خلال دورها في مبادرة دبي لنقل وتخزين وتسريع توزيع اللقاحات حول العالم مع التركيز على الدول النامية، بالإضافة إلى الشراكة التي عقدتها أخيراً مع (يونيسف) لدعم جهود توزيع لقاحات فيروس «كوفيد 19» والمستلزمات الطبية المتعلّقة بها في البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.

وتلعب موانئ دبي العالمية دوراً حيوياً في حركة التجارة العالمية وفي جهود توزيع اللقاحات باعتبارها مزوداً رائداً للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة، حيث تغطي القائمة الشاملة لمنتجاتها وخدماتها جميع نقاط الربط لسلسلة التوريد المتكاملة بدءاً من المحطات البحرية والبرية .

وتقدم موانئ دبي هذه الخدمات عبر شبكتها العالمية المترابطة التي تضم 128 وحدة تجارية في 60 بلداً وتشمل الشبكة 78 محطة بحرية وأكثر من 50 شركة ذات صلة، وتكرّس موانئ دبي العالمية جهودها لربط المجتمعات من خلال التجارة والرخاء الاقتصادي فيما يقوم فريق عمل الشركة الذي يضم أكثر من 53.000 موظف من 131 جنسية بتقديم قيمة غير مسبوقة إلى العملاء والشركاء.

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