50 مشروعاً ومبادرة للشرطة النسائية بشرطة أبوظبي للعام 2021
اعتمد مكتب شؤون الشرطة النسائية بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي 50 مشروعاً ومبادرة لعام 2021، خلال الاجتماع الأول لضباط الارتباط بقطاعات شرطة أبوظبي.
وأوضحت المقدم الدكتورة آمنة البلوشي، مدير مكتب شؤون الشرطة النسائية، أن المشروعات والمبادرات الجديدة سيتم تنفيذها خلال العام الجاري، بهدف رفع كفاءة وقدرات الشرطة النسائية.
وناقش الاجتماع آلية تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء، ومناقشة عدة محاور، مثل: كيفية العمل على مواجهة التحديات من خلال التحليل والدراسات، وتذليل العقبات التي تعترض سير العمل في مختلف المجالات.
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