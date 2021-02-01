50 مشروعاً ومبادرة للشرطة النسائية بشرطة أبوظبي للعام 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

اعتمد مكتب شؤون الشرطة النسائية بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي 50 مشروعاً ومبادرة لعام 2021، خلال الاجتماع الأول لضباط الارتباط بقطاعات شرطة أبوظبي.

وأوضحت المقدم الدكتورة آمنة البلوشي، مدير مكتب شؤون الشرطة النسائية، أن المشروعات والمبادرات الجديدة سيتم تنفيذها خلال العام الجاري، بهدف رفع كفاءة وقدرات الشرطة النسائية.

وناقش الاجتماع آلية تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء، ومناقشة عدة محاور، مثل: كيفية العمل على مواجهة التحديات من خلال التحليل والدراسات، وتذليل العقبات التي تعترض سير العمل في مختلف المجالات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز