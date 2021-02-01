سيف بن زايد لمحمد بن راشد: هذا ما زرعته يداك سيدي القائد

المصدر: دبي - البيان

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله عقب اعتماد سموه نتائج أول تقييم للقنوات الذكية وفق نظام النجوم وتصدر وزارة الداخلية النتائج وحصولها على المركز الأول.

ودون سموه عبر «تويتر»: «سيدي وقائدي.. الشكر لله ولسموكم.. وما نحن إلا منفذون لاستراتيجية سموكم لاستشراف المستقبل.. هذا ما زرعته يداك سيدي القائد.. وها هي جهودكم سيدي تؤتي ثمارها كل حين. أسأل الله أن يوفقنا وإخواني الوزراء في تحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة ونظرة سموكم الاستثنائية».

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