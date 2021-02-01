«حمدان بن محمد للتصوير».. منصة مبدعي العالم

تمثل جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مبادرة عالمية نوعية لتحفيز الموهوبين والمحترفين في حقل التصوير الضوئي، حيث تحفزهم من خلال منافسات ومسابقات مختارة تعالج في موضوعاتها جملة قضايا إنسانية ومجتمعية وبيئية، مركزة على جعل الإبداع منصة حيوية لصون مقدرات ومكتسبات الإنسانية. وتعنى هذه الجائزة المتفردة بتكريم وتشجيع المصورين في عالمنا من كافة الجنسيات، حيث يتجسد هدفها الرئيسي في تكريم هؤلاء وتكريس الفن بوصفه ركيزة لدعم قضايا المجتمع المتنوعة.

وتترجم هذه الجائزة فعلياً، رؤى سموه وتوجهات دبي، التي تضع الثقافة والإبداع في أولويات قائمة اهتماماتها ومبادراتها. وقد خُصصت جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير الضوئي لجميع المبدعين العالميين في هذا المجال، لتخلق عبر الصورة حالة حوار وتمازج ثقافي بين شتى الحضارات أبجديتها الصورة والإبداع بوجه عام. وتنظم فعاليات ومنافسات الجائزة سنوياً، ضمن إطار محاور متنوعة، ومنها: «الإنسانية»، الماء، الأمل، اللحظة، التحدي.

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