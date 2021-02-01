«الأرصاد» ووزارة علوم الأرض الهندية يتعاونان في مجال علوم الغلاف الجوي

المصدر: أبوظبي - البيان

وقع المركز الوطني للأرصاد مذكرة تفاهم مع وزارة علوم الأرض بجمهورية الهند، تتعلق بالتعاون العلمي والتقني في مجال علوم الغلاف الجوي.

تقضي المذكرة - التي تم توقيعها خلال اجتماع افتراضي عقد مؤخراً - بالعمل على تكامل شبكة الرادار في كلا البلدين والتعاون في التنبؤ بالأعاصير المدارية، إضافة إلى تبادل معلومات الأقمار الصناعية ونمذجة تسونامي والإنذار المبكر إلى جانب وجوب تكامل معلومات الشبكات الزلزالية، والإنذار المبكر من العواصف الرملية والترابية، وتبادل الخبرات في مجال الابتكارات العلمية والبحث والتدريب.

كان الاجتماع قد بدأ بكلمة للدكتور عبد الله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، عبر فيها عن شكره وتقديره لكل من مادهافان ناير راجيفان، وكيل وزارة علوم الأرض بحكومة الهند، والدكتور مروتيونجاي موهاباترا، مدير عام الأرصاد الجوية - إدارة الأرصاد الجوية الهندية بحكومة الهند الممثل الدائم للهند لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وأشار المندوس إلى أنه يمكن لكلا الطرفين وضع برامج رائدة ومجموعات خبراء من خلال تبادل الرسائل لتحقيق التعاون المنشود، ونوه إلى طلب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن الإصلاح الإقليمي وتعبئة الموارد لتنفيذ استراتيجيتها بشكل فعال في المنطقة.

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