«العليا للحكومة الرقمية» بأبوظبي تتفقد سير العمل في إنشاء «مصنع تم»

المصدر: أبوظبي- البيان

قامت اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، برئاسة معالي علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي رئيس اللجنة العليا للحكومة الرقمية، بزيارة تفقدية إلى «مصنع تم»، والذي يعتبر مركزاً فريداً من نوعه للابتكار، يجمع كل الجهات الحكومية تحت سقف واحد، لمناقشة وتبادل الأفكار وتعزيز الابتكار، بما يسهم في تسريع جهود التحول الرقمي في إمارة أبوظبي.

ورافق معالي رئيس اللجنة في هذه الزيارة كل من اللواء مكتوم علي الشريفي، المدير العام لشرطة أبوظبي، ومحمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة بأبوظبي، وراشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وعبدالله الساهي، وكيل دائرة البلديات والنقل، والمهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وعامر حسين الحمادي، وكيل دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، والدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة بأبوظبي، وفهد سالم الكيومي، وكيل دائرة الإسناد الحكومي، والمهندس محمد عبد الحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية.

وتأتي هذه الزيارة لتفقد سير العمل في إنشاء «مصنع تم»، الذي يعتبر أحدث المبادرات، التي يتم تطويرها تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي.

توجهات

ويندرج «مصنع تم» ضمن التوجهات الحكومية نحو تبني أساليب فريدة، من شأنها أن تدعم الابتكار التكنولوجي، حيث سيصبح «مصنع تم» حاضنة إبداعية مشتركة ومنصة مبتكرة، تجمع مختلف الشركاء والمختصين من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومجتمع أبوظبي ليسهموا في تصميم وتطوير أساليب وتجارب عمل فريدة لتقديم الخدمات الحكومية. كما سيسعى «مصنع تم» إلى صناعة تجارب فارقة في العمل الحكومي، من خلال توفير بيئة ملائمة لتبادل الأفكار الإبداعية وتطوير حلول وممكنات رقمية مبتكرة وتبني التقنيات الرقمية الحديثة وبناء القدرات المتخصصة، وصقل المهارات الرقمية عبر التوعية والتدريب من أجل نشر ثقافة الابتكار الرقمي في إمارة أبوظبي.

واطلعت اللجنة على أقسام ومرافق «مصنع تم»، حيث قدم فريق العمل شرحاً موجزاً للجنة عن مسارات العمل، التي يجري حالياً تنفيذها والمراحل، التي تم إنجازها للوصول إلى المرحلة النهائية من اكتمال المشروع في «مصنع تم»، الذي يمتد على مساحة تبلغ أكثر من 4.100 متر مربع.

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