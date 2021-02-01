سلطان القاسمي يطّلع على أنشطة «إيني» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، في قصر البديع، الرئيس التنفيذي لشركة الوكالة الوطنية للمحروقات (إيني) كلاوديو ديسكالزي، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك)، والمهندس حاتم الموسى المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وعدد من ممثلي (سنوك) و(إيني).

شراكة

ورحب سموه بالضيف والوفد المرافق له، معبراً عن تفاؤله بالشراكة القائمة بين مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وشركة الوكالة الوطنية للمحروقات، متمنياً للطرفين التوفيق في ما هم مقبلون عليه من أبحاث واستكشافات.

وتم خلال اللقاء، التعريف بأنشطة شركة إيني الإيطالية في مجال البترول في دولة الإمارات، وما تم إنجازه منذ حصول إيني في عام 2019 على امتياز الاستكشاف في المناطق البرية (أ) و(ب) و(ج) من إمارة الشارقة، وذلك بالمشاركة مع مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك).

واطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، خلال اللقاء، من الرئيس التنفيذي لشركة إيني، على جملة من الفرص المستقبلية المتعلقة بالتطور في مجال الطاقة والمشاريع الخاصة بمصادر الطاقة المتجددة، حيث تبدي شركة إيني اهتماماً متزايداً بهذه المجالات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط. كما تناول اللقاء عدداً من النقاط، تركزت حول طرق الاستفادة من أنشطة شركة إيني في الإمارة، في إطار شراكتها الذكية مع «سنوك»، في المناطق البرية (أ) و(ب) و(ج)، والرؤية المستقبلية التي تعمل عليها الشركة، والفرص الموجودة.

وتعمل شركة إيني وفق برنامجها المحدد مع «سنوك»، لإنجاز عدد من الأعمال الاستكشافية في المنطقتين (أ) و(ج) من الإمارة، وذلك للمساهمة في اكتشاف موارد إضافية لصالح تنمية الشارقة.

تعاون

وكانت «إيني» و«سنوك»، أعلنتا في الرابع من الشهر الماضي، عن بدء الإنتاج من حقل محاني الواقع في منطقة الامتياز البرية (ب)، وقد تحقق ذلك في أقل من عام، منذ الإعلان عن اكتشاف الغاز في حقل محاني، وأقل من عامين من توقيع عقد دخول «إيني» في الشراكة مع «سنوك»، للاكتشاف في المناطق البرية في الشارقة.

كما تشارك شركتا «إيني» و«سنوك»، في استكشاف فرص التعاون المستقبلي في مجالات الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع التزام «إيني» بالتحول في مجال الطاقة، خاصة مجال الحياد الكربوني.

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