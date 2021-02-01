دراسة تكشف فوائد الصمغ العربي في الحد من الإصابة بأمراض القلب

المصدر: العين - البيان

أنجز فريق بحثي من جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع باحثين من جامعة الشارقة والجامعة الهاشمية في الأردن، وجامعة ملبورن الأسترالية وجامعة فيكتوريا الأسترالية، دراسة علمية حول تأثير الصمغ العربي في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفاعليته للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي.

وتم نشر نتائج الدراسة في مجلة التغذية (Nutrients) المحكمة دولياً.

ضم فريق البحث كلاً من الدكتورة عائشة سالم الظاهري، والدكتور أمجد جرار من جامعة الإمارات، والبروفيسور ليليانا ستجانوفيسكا، والدكتورة ليلى الشيخ إسماعيل من جامعة الشارقة، والدكتور معاذ البطاينة من الجامعة الهاشمية في الأردن، والدكتور جاك فيهان من جامعة ملبورن الأسترالية، والدكتورة فاسو أبوستولوبولس من جامعة فكتوريا الأسترالية.

وأشارت الدكتورة عائشة الظاهري- رئيسة فريق البحث- إلى أن الصمغ العربي اشتهر باستخداماته العديدة خصوصاً في طب الأعشاب والعلاجات التقليدية منذ القدم، وعادة ما يستخدم صمغ الطلح لتعديل بعض الخصائص الفيزيائية للأطعمة مثل الملمس، أو إطالة عمر المنتج، ويمكن الحصول عليه على شكل مسحوق أو على شكل كبسولات قابلة للذوبان في الماء الدافئ، ويدخل في العديد من الصناعات الدوائية والغذائية، ويتكون من خليط من السكريات المتعددة مثل الأرابينوز والريبوز، إضافة إلى مجموعة من الأحماض والأملاح والمعادن، وهو عبارة عن نتاج شجرة السنط أو الطلح، الموجودة بكثرة في المناطق الاستوائية والموجودة بشكل خاص في السودان، والتي تُعد المصدر الأكبر عالمياً لإنتاجه.

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