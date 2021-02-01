اللقاح متاح لموظفي القرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن إطلاق حملة تطعيم لجميع موظفيها وعائلاتهم في إطار التزامها بضمان سلامة جميع موظفيها وشركائها وضيوفها.

وشهدت المبادرة قبولاً كبيراً من قبل الموظفين الذين رحبّوا بأخذ اللقاح، مع تلقيح ما يزيد على 2000 موظف حتى الآن، بما يضم أعضاء الإدارة وموظفي الصفوف الأمامية والمقاولين وجميع عناصر فريق الأمن وفريق النظافة في الوجهة.

وذكرت الوجهة الترفيهية الرائدة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بتوجيهات الحكومة الرشيدة، وحرصاً منها على توفير أفضل درجات السلامة لضيوفها وشركائها والعاملين لديها. وأكدت أن التطعيم لاقى إقبالاً استثنائياً من قبل جميع الموظفين من كل الفئات، رغم عدم إلزاميته. وقامت القرية العالمية بتخصيص مركز صحي مؤقت لتوفير اللقاح إلى موظفيها مع ضمان سهولة الحصول عليه وراحة الجميع.

كما أعلنت الوجهة التزامها التام والمستمر باتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، داعية الضيوف والشركاء والموظفين للاستمرار في تطبيق التدابير الموصى بها، بما في ذلك استخدام الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز