تخصيص مركزي الخوانيج والبدع لمتابعة حالات «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الصحة في دبي، عن تخصيص مركزي البدع والخوانيج الصحيين لتقييم ومتابعة حالات «كوفيد 19» على مدار الساعة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لمرضى فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت الدكتورة حنان محمد الحمادي، استشارية ومديرة الشؤون الطبية بقطاع الرعاية الصحية الأولية: «إن هذه المراكز تقوم باستقبال الحالات الإيجابية لـ«كوفيد 19»، والمحولة إليها وفق مواعيد بالتنسيق مع مركز الاتصال الموحد بهيئة الصحة بدبي ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس (كورونا) في دبي، حيث يقوم الأطباء بتقييم هذه الحالات وإجراء الفحوصات اللازمة لها، بما في ذلك فحوصات الأشعة، ليتم بعد ذلك تصنيفها وتحويلها إلى العزل المنزلي أو المؤسسي وفقاً للحالة المرضية، أو تحويلها إلى المستشفيات إذا دعت الحاجة لذلك».

وأشارت الدكتورة الحمادي إلى الاهتمام البالغ، الذي أولته الهيئة لهذه المراكز، حيث تم تزويدها بالكوادر الطبية والطبية المساندة والتمريضية وكل الوسائل التشخيصية والعلاجية، إضافة إلى رفع مستوى كفاءتها التشغيلية، للتعامل مع الحالات. وأوضحت الحمادي: «إن الهيئة قامت بتوزيع المراجعين العاديين لمركز الخوانيج الصحي على مراكز: الطوار، وند الحمر، والمزهر، بينما تم توزيع مراجعي مركز البدع الصحي على مركزي المنخول والبرشاء، مشيرة إلى الجهود التي قامت بها الهيئة ممثلة بقطاع الرعاية الصحية الأولية، لتعزيز قدرة وطاقة هذه المراكز لاستيعاب المراجعين المحولين إليها من مركزي البدع والخوانيج.

التزام

وطالبت هيئة الصحة بدبي أفراد المجتمع كافة، بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد بما في ذلك الالتزام بالتباعد الجسدي، ولبس الكمامة، وغسل اليدين بشكل مستمر وتجنب الذهاب غير الضروري إلى الأماكن العامة وخصوصاً كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة. كما دعت الهيئة أفراد المجتمع من المستهدفين بحملة التطعيم بمرحلتها الأولى إلى المسارعة بأخذ اللقاح وخصوصاً كبار المواطنين والمقيمين.

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