تشديد على عدم تجاوز المدة الزمنية لعينات كورونا 48 ساعة بدبي

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

أصدرت هيئة الصحة بدبي تعميماً إلى جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبلها في دبي والمعنية بفحوص فيروس كورونا بشأن الوقت المستغرق لنتائج الفحوص المخبرية لفيروس كورونا.

وأكدت الهيئة ضرورة عدم تجاوز المدة الزمنية لأخذ عينات الفحص المخبري لفحص فيروس كورونا وحتى إصدار نتائج الفحص للمرضى وإدراجها في نظام حصانة مدة 48 ساعة من قبل المختبر المعني بتقديم الخدمة، والالتزام بإرشادات تحديث معايير فحص فيروس كورونا والتي تشمل التوجيهات كافة المعنية بالإبلاغ عن نتائج الفحص.

وشددت على ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن نتائج الفحوص المخبرية بشكل فوري وضمان تحديثها في المنصة الإلكترونية «حصانة» للحصول على إحصائيات دقيقة تسهل من إجراءات الرصد والتقصي لحالات الفيروس.

وأكدت الهيئة أنه يعمل بهذا التعميم من تاريخ اليوم، وعلى جميع المنشآت الصحية المعنية التقيد التام بما ورد فيه من أحكام تفادياً لأي مساءلة قانونية.

وتثمن هيئة الصحة في دبي مساهمة جميع شركائها الاستراتيجيين في مجال الرعاية الصحية وجهودهم المبذولة في مكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وتوفير رعاية صحية أفضل للمرضى وضمان تحقيق النجاح في تحديات مكافحة جائحة كورونا.

تعميم

أصدرت صحة دبي تعميماً حول تحديث معايير فحص كورونا المخبري، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص، والتزاماً من الهيئة في دبي بتزويد شركائها بالمستجدات كافة المتعلقة بالممارسات الصحية والتشريعات والأنظمة المنظمة لتقديم الخدمات الصحية والمنتجات الصحية والعلاجية والوقائية والدوائية في القطاع الصحي في دبي.

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