129 ألف مستفيد من خدمات «المعاشات» 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنها حسب إحصائياتها في 2020 فإن الهيئة قدمت خدماتها لفئة واسعة من المجتمع بلغ عددها (129,111) مستفيداً، منهم (88,309) مؤمنين عليهم وفقاً لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاتحادي، و(40,802) متقاعد ومستحق من التابعين للهيئة أو المشمولين بموجب أحكام قوانين تقاعد أخرى.

وأوضحت أن العدد الأكبر من نسبة المؤمن عليهم المشتركين لدى الهيئة يتركز في القطاع الحكومي الذي يضم الاتحادي منه (40213) مؤمناً عليه يعملون في 20 وزارة و71 هيئة ومؤسسة اتحادية، بينما يضم المحلي 28,247 مؤمناً عليه في (251) جهة عمل، ويأتي القطاع الخاص في المرتبة الثالثة من حيث عدد المؤمن عليهم حيث يضم 19,894 مؤمناً عليه يعملون في (6038) جهة.

وتكشف إحصائيات الهيئة عن زيادة عدد المشتركين من (84,978) في شهر يناير 2020 إلى (88,309) في نهاية ديسمبر من العام نفسه، أي بزيادة قدرها (3,331) مشتركاً، وتوزعت الزيادة بين القطاعات حيث كان نصيب الاتحادي منها (945) مؤمناً عليه، بينما كان نصيب المحلي (997) مؤمناً عليه، وفي القطاع الخاص بلغ عدد المؤمن عليهم الجدد (1,389) مؤمناً عليه، كما ارتفع عدد جهات العمل من (6,027) في يناير إلى (6,380) جهة في ديسمبر من العام نفسه، أي بزيادة قدرها (353) جهة عمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز