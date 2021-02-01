8 آلاف عبوة تنظيف ومطهّرات مقلّدة ضبطتها «اقتصادية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أكثر من 8000 عبوة من مواد التنظيف والمطهرات المقلدة خلال حملاتها الرقابية الدورية على منافذ البيع من أجل التأكد من سلامة الأسواق، حيث تم تداول المنتجات على أنها مواد تنظيف ومطهرات أصلية، وتم مصادرة البضاعة المغشوشة قبل إلحاقها الضرر بالصحة العامة للأفراد في المجتمع.

وأوضحت الدائرة أن تلك الجهود تأتي ضمن مهام عمل فريق إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية الشارقة، وخططها الرامية لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في الأسواق والمنشآت الاقتصادية وحماية المستهلكين، وحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية. وأكدت اقتصادية الشارقة أنها لن تتهاون أبداً في حماية أسواق الإمارة من هذه الفئة التي تعمل على تحقيق مكاسب مادية وسط الظروف الراهنة على حساب الآخرين وسلامتهم.

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