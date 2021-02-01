بلدية دبي: 7.9 ملايين طن أغذية مستوردة خلال 2020

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشفت بلدية دبي عن أن عدد الشحنات الغذائية المستوردة خلال العام الماضي، 282 ألفاً و872 شحنة، بلغت كميتها 7 ملايين و986 ألفاً و782 طناً، مقارنة مع 7 ملايين و688 ألفاً و 572 طناً من الأغذية، خلال عام 2019.

وقالت إيمان البستكي مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي لــ «البيان»: «بلغ عدد الأصناف الغذائية المستوردة، مليوناً و713 ألفاً و658 صنفاً، وأصدرت بلدية دبي خلال العام الماضي، 71 ألفاً و741 شهادة تصدير صحية للأغذية».

تسجيل

وأوضحت: «إنه يتم تسجيل جميع أصناف الأغذية إلكترونياً، من خلال نظام عالمي، يعتبر من الأنظمة الفريدة في مجال الرقابة، على الأغذية المستوردة والمنتجة محلياً بالإمارة، منوهة بأن النظام يوفر إحصاءات دقيقة وواضحة عن نوع الأغذية، ونتائج العينات، ونسب الخطورة في المواد، ومواعيد جمع العينات منها من خلال أماكن وجودها».

رقابة

وتابعت: «تنفذ بلدية دبي آليات دقيقة، تنظم العمليات الرقابية على جميع المواد الغذائية بشكل مستمر على مخازن المؤسسات الغذائية والشركات التجارية، وذلك لضمان سلامة الأغذية، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، من خلال تطبيق منظومة ذكية لسلامة الأغذية في إمارة دبي، جعلت الإمارة من أفضل مدن العالم في هذا المجال».

وأضافت: «ثمة العديد من الشركات العالمية، تربط الإمارة مع الدول التي تطبق الاشتراطات الخاصة في سلامة الأغذية، ما يسهل عملية الرقابة على الأغذية، باعتبارها تأتي من بلدان معتمدة، وتطبق الممارسات العالمية في هذا الشأن، ولدى دخول الأغذية إلى الإمارة، يتم مراقبة كل ما يتعلق بسلامتها بصورة ذكية عبر المنصة، باعتبار أن التجار الذين يستلمونها مسجلون بنظام التفتيش الذكي للبلدية. إضافة إلى ذلك، يتم مراقبة نقل الأغذية إلى المستودعات، ثم المحال التجارية، حتى تصل للمستهلك».

بالأرقام

بلغ إجمالي المؤسسات الغذائية في إمارة دبي نهاية العام الماضي، 19 ألفاً و259 مؤسسة، وتتمتع إمارة دبي بسمعة عالمية كبيرة، وثقة كبيرة لدى المستثمرين، إلى جانب ثقة المستهلكين بالأجهزة الرقابية، لضمان صحة وسلامة الغذاء بالإمارة.

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