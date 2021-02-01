بحث تعزيز علاقات التعاون بين الإمارات والاتحاد البرلماني الدولي

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بمقر الأمانة العامة في أبوظبي دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الذي يزور البلاد بدعوة من المجلس الوطني الاتحادي.

ورحب غباش برئيس الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين الاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الوطني الاتحادي. وبحثرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية، مع التأكيد على أهمية تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين والتي تعد الأولى التي يعقدها الاتحاد البرلماني الدولي منذ تأسيسه عام 1889 مع مؤسسة برلمانية على مستوى العالم، للدور المهم الذي يضطلع به المجلس من خلال دبلوماسيته البرلمانية الفاعلة التي يواكب فيها توجهات الدولة ويطرح رؤيتها الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وتناول اللقاء سبل تفعيل التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات الدولية ولا سيما الأمم المتحدة، مع التأكيد على دور البرلمانات في نشر السلام والاستقرار والتواصل بين شعوب العالم.

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